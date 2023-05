Forte houle : vigilance jaune sur les Gambier et une partie des Tuamotu

Météo-France Polynésie a placé en vigilance jaune pour forte houle les zones : Tuamotu Sud, Tuamotu Est, Gambier, Tuamotu Centre Sud, Tuamotu Ouest. Cette forte houle provoquera une élévation importante du niveau de la mer dans les lagons exposés et de forts courants aux abords des passes.

Météo Tuamotu et Gambier

Vendredi soir à dimanche, un axe nuageux affecte les régions allant de Rikitea à Moruroa, Tureia et Tematangi, occasionnant des averses voire quelques grains isolés.Ailleurs, le soleil prédomine mais doit composer avec quelques passages nuageux bas à l’origine de quelques averses isolées.

Vent modéré à temporairement assez fort d’Est à Est-Sud-Est avec des rafales soufflant jusqu’à 60 kilomètres/heure.

Mer agitée à forte dans le Sud. Houle courte d’Est d’1 mètre 50 à 2 mètres. Houle longue de Sud atteignant autour de 3 mètres samedi sur le Sud, Ouest, Centre Sud et Est Tuamotu et aux Gambier, et 2 mètres à 2 mètres 50 ailleurs. Elle s’amortit dimanche à 2 mètres sur le Nord et 2 mètres à 2 mètres 50 ailleurs.

