Fête de l’Orange du 12 au 14 juillet à Punaauia

Les 12, 13 et 14 juillet, Punaauia célèbrera sa traditionnelle Fête de l’Orange.

Au planning de ces festivités, des événements incontournables pour petits et grands, tels que le défilé des porteurs d’oranges, le concours de danse Hura Anani, un concert avec des artistes locaux, et plusieurs animations culturelles et sportives.

Pour l’occasion, la commune mettra en place un transport gratuit pour favoriser le covoiturage et permettre aux personnes non véhiculées de participer à la fête.

𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗮𝗿𝘁𝗶𝘀𝗮𝗻𝘀

12 /13 /14 juillet – de 8h00 à 18h00 – Mairie de Punaauia

𝗜𝗻𝗶𝘁𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗮̀ 𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝘀𝗮𝗻𝗮𝘁 𝘁𝗿𝗮𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹

12 et 14 juillet, à la Mairie de Punaauia

𝗩𝗼𝗶𝗰𝗲 𝗺𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿 – 𝘀𝗼𝗶𝗿𝗲́𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘁𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝘀

Vendredi 12 juillet – 18h00 – Mairie de Punaauia

𝗗𝗲́𝗳𝗶𝗹𝗲́ 𝗱𝗲𝘀 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗱’𝗼𝗿𝗮𝗻𝗴𝗲𝘀 𝗲𝘁 𝗱𝗲𝘀 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀

Samedi 13 juillet – 9h00 – Mairie de Punaauia

𝗛𝘂𝗿𝗮 𝗮𝗻𝗮𝗻𝗶 : 𝗹𝗲 ‘𝗼𝗿𝗶 𝗧𝗮𝗵𝗶𝘁𝗶 𝗮̀ 𝗹’𝗵𝗼𝗻𝗻𝗲𝘂𝗿

Samedi 13 juillet – 18h00 – Mairie de Punaauia

𝗗𝗲́𝗴𝘂𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗙𝗮𝗿𝗮𝗼𝗮

Dimanche 14 juillet – 12h00 – Mairie de Punaauia

𝗖𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁 + 𝘀𝗼𝗶𝗿𝗲́𝗲 𝗗𝗝

Dimanche 14 juillet – 18h00 – Mairie de Punaauia

Le programme complet et en détail ICI