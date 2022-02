Deux jours de prévention et dépistage du mélanome à Tahiti et Raiatea

Deux jours pour sensibiliser et dépister. La Ligue Contre Le Cancer Comite De Polynesie et l’Institut du cancer de Polynésie française (ICPF) organisent deux journées de prévention et de dépistage du Mélanome. Une première journée à Tahiti, le mercredi 9 février de 9 à 15 au centre Vaima. Et une deuxième journée à Raiatea le vendredi 11 février de 10 à 12 heures et de 13 à 15 heures dans la salle communale de l’ancien marché de Uturoa.

Le dépistage est gratuit et ouvert à tous.

Le mélanome est l’une des formes les plus graves de cancer de la peau. Même si, selon le site Internet de Vidal, il ne représente que 10 % des cancers cutanés, le mélanome est à l’origine de la grande majorité des décès dus à ce type de cancer.