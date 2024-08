Des téléviseurs et des boîtes à livres dans les aérodromes du fenua

13 aérogares réparties à travers les 5 archipels de Polynésie française proposent désormais aux voyageurs et à leurs accompagnateurs une source d’information et de divertissement, leur garantissant ainsi une meilleure expérience dans ces espaces d’attente.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Les télévisions ont été installées dans les aérodromes dotés des réseaux et couverture nécessaires pour un tel service sont : Raivavae, Rimatara, Rurutu, Tubuai, Maupiti, Kaukura, Manihi, Hao, Totegegie et Hiva Oa. Ces écrans servent à diffuser des informations opérationnelles (embarquement, retard, …) et pratiques (météo, etc.), mais également des événements sportifs ou culturels locaux.

Quant aux boîtes à livres, elles ont été mises à disposition à Rimatara, Tubuai, Maupiti, Makemo, Hao, Ua Pou et Ua Huka. Les usagers de ces aérodromes peuvent désormais emprunter gratuitement un livre pour agrémenter leur voyage, et en déposer dans les espaces prévus à cet effet afin de le partager aux autres.