L’ensemble de la population est invité à maintenir un schéma vaccinal à jour en bénéficiant de la vaccination et de rappels contre la Covid.

Les personnes vulnérables sont celles de plus de 60 ans, les immunodéprimées et toutes personnes vivant dans leur entourage, les personnes en situation d’obésité, en longue maladie, les Femmes enceintes, les professionnels de santé, les personnels navigants et les agents touristiques accompagnant des groupes.