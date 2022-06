Covid-19 : ouverture d’un vaccinodrome à Mamao samedi 25 juin

Un vaccinodrome sera ouvert ce samedi 25 juin, à l’IFSI Mamao, de 8 heures à 11 heures 30.

Il est fortement recommandé de faire un rappel vaccinal (2e, 3e et 4e dose) pour les plus de 18 ans qui ont eu leur dernière dose, il y a plus de 6 mois, notamment pour les plus fragiles (>60 ans et immunodéprimés). Il est aussi proposé, pour toute la population, la primo vaccination dans l’intérêt d’une protection individuelle et collective.

La vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans sera également proposée.

Les vaccins utilisés seront :