Aide au permis de conduire : les dossiers sont disponibles

L’aide au financement du permis de conduire 2023 démarre maintenant, annonce la direction des Transports terrestres. Les conditions sont les suivantes :

Avoir entre 18 et 30 ans et tu corresponds à l’un de ces profils :

– demandeurs d’emploi (inscrit depuis au moins 6 mois au SEFI),

– les personnes en formation,

– les personnes bénéficiant d’une mesure d’aide à l’emploi,

– les personnes en situation d’apprentissage et les étudiants (boursiers et non boursiers),

– Les personnes en situation de handicap, répondant à ces profils, sont également éligibles au dispositif ;

– Tu réponds aux conditions de ressources familiales du dispositif.

A retenir

Du 14 au 27 novembre 2022 complète ton dossier !

Du 28 au 30 novembre 2022 dépose ton dossier :

– sur la plateforme numérique mes-demarches.gov.pf

– aux guichets de la DTT (Papeete / Taravao / Uturoa)

– par voie postale

Cette année, la démarche est simplifiée.

Avec un compte Tatou (CPS), il est possible de télécharger son relevé d’information pour le dispositif d’aide au financement du permis de conduire qui remplace de nombreuses pièces pour simplifier la constitution du dossier.

A partir du 28 novembre 2022, la demande pourra être déposée sur la plateforme mes-démarches.gov.pf

Tutoriel vidéo pour déposer sa demande en ligne à partir du 28 novembre 2022 https://youtu.be/oNfatzDpJx0

Plus d’informations sur le lien suivant https://www.service-public.pf/dtt/aide-permis-de-conduire/

et directement aux guichets d’accueil et messagerie de la Direction des transports terrestres

Aucun dossier ne sera réceptionné avant le lundi 28 novembre et après le 30 novembre 2022

Tout dossier incomplet sera rejeté lors de l’instruction