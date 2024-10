40 ans du Service de l’artisanat traditionnel : une semaine dédiée à la valorisation du savoir-faire polynésien

Le coup d’envoi des festivités sera donné le 8 octobre avec une journée dédiée aux consultations des artisans de Tahiti et Moorea. À partir de 8 h 30, ces derniers seront invités à partager leurs expériences et à proposer des solutions aux problématiques rencontrées dans leur secteur. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du nouveau schéma directeur de l’artisanat traditionnel, qui visera à orienter les futures politiques du secteur.

Ces consultations seront ensuite élargies aux artisans des autres îles lors des prochains salons dédiés aux Australes, aux Marquises et aux Tuamotu, prévus d’ici la fin de l’année 2024.

Ateliers d’artisanat pour tous

Le 9 octobre, le parc Paofai sera le théâtre d’ateliers d’artisanat ouverts au grand public, de 13 h à 17 h. Huit ateliers gratuits, accueillant jusqu’à dix personnes chacun, permettront aux participants de s’initier à des savoir-faire traditionnels tels que la confection de chapeaux en nī’au, la réalisation de colliers en coquillages, ou encore la peinture de pāreu à l’aide de pochoirs. Ces ateliers, accessibles aux petits comme aux grands, ne nécessitent aucune inscription préalable, les participants pourront s’inscrire directement sur place.

En parallèle, des jeux gratuits seront proposés pour sensibiliser le public à l’importance des matières premières locales. Les participants pourront gagner des cadeaux artisanaux ainsi que des goodies offerts par les partenaires de l’événement, Air Tahiti et Tahiti Tourisme. Des panneaux retraçant l’histoire du service depuis sa création seront également exposés.

Et des ateliers itinérants

Afin de toucher un public éloigné de ces activités, le Service de l’artisanat et ses artisans se rendront également dans plusieurs structures locales, notamment à la maison de quartier de Titioro, aux Fare Ora de Pirae et de Papeete, au centre Pū o te hau de Pirae, ainsi qu’au Village SOS enfants de Papara. Une trentaine d’ateliers gratuits y seront animés, permettant à près de 160 personnes, enfants et adultes, de découvrir et de s’initier à l’artisanat traditionnel polynésien.

Le programme :