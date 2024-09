L’école du numérique Kanēa ouvre ses portes pour « créer la Polynésie de demain »

Elle était très attendue et vient officiellement d’ouvrir ses portes. L’école de créativité numérique Kanēa est désormais une réalité. Rattachée au Centre National des Arts et Métiers (CNAM), elle délivrera à ses étudiants, à l’issue d’un cursus de 3 années, une licence en informatique. 38 élèves ont intégré la première promotion, comme Timau.

« J’ai toujours voulu faire de la 3D. Quand j’ai vu Kanēa, je n’ai pas hésité et je me suis inscrit (…) Je suis passionné depuis toujours par les jeux vidéo. J’aimerais travailler à l’international et vivre de ma passion », confie le jeune homme.

Maimiti, 23 ans, a, elle aussi, saisi cette « opportunité ». « Je veux découvrir de nouvelles choses et approfondir mes compétences sur ordinateur », souligne la jeune femme qui, une fois diplômée, ambitionne de créer « un jeu vidéo qui parle de la Polynésie et de ses légendes (…) pour faire en sorte que le monde entier nous connaisse ».

Tous bénéficieront d’un solide apprentissage dispensé « par les meilleurs acteurs du numérique au plan local », comme l’explique Evans Bohl, le responsable de l’école.

« Le but, c’est de former des créatifs du numérique, qu’il s’agisse du dessin, du film, de la 3D ou du jeu vidéo. On veut initier un mouvement en Polynésie de jeunes qui pourront travailler dans l’industrie », ajoute celui-ci en précisant que l’ensemble des enseignants « travaillent pour des sociétés à l’étranger depuis Tahiti ».

« On veut montrer à nos étudiants que c’est possible pour eux de faire la même chose : travailler pour des studios de jeux vidéo, des studios de films d’animation (…) On va leur apprendre à être polyvalents », dit-il.

Au programme de ces 3 années d’études : programmation informatique, bruitage, musique, ou encore création 3D. Une « pédagogie par projets ». « On viendra par exemple le lundi en leur disant : ‘vous avez jusqu’à vendredi pour créer un film de 2 minutes’ », indique Evans Bohl.

Cette nouvelle école s’inscrit pleinement dans les ambitions du gouvernement qui souhaite que le numérique et l’audiovisuel représentent d’ici à une dizaine d’années 25 % du PIB du pays.

« Le numérique est un des rares métiers où l’on peut rester au fenua et travailler partout dans le monde », souligne Moetai Brotherson.

« Cela fait 25 ans que je plaide pour que quelque chose comme ça naisse ici, en particulier sur le site de TNTV. L’idée est de faire de cette zone, à terme, un campus du numérique et de l’audiovisuel. TNTV est à l’étage du bas et Kanēa à côté. Il va y avoir cette pollinisation croisée, des échanges entre des professionnels de l’audiovisuel et ces jeunes fous de créations numériques », se félicite le président Moetai Brotherson présent à l’inauguration.

« Le numérique est un des rares métiers où l’on peut rester au fenua et travailler partout dans le monde. Les applications, les contenus numériques, tout cela s’exporte de manière instantanée. Il y a un marché potentiel de plusieurs milliards d’individus », poursuit Moetai Brotherson qui invite les étudiants à « créer la Polynésie de demain ».

La rentrée officielle de la première promotion se fera ce lundi. Quelques places sont encore disponibles. Les inscriptions devraient être closes d’ici à une quinzaine de jours.