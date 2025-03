Les étudiants de Kanēa décrochent le 3e prix d’une game Jam face à l’école Brassart d’Aix-en-Provence

En janvier, les étudiants de Kanēa ont participé à une game jam (comprenez un concours de création de jeux vidéo). Face à eux, les étudiants de l’école Brassart des métiers de la création graphique, basée dans l’Hexagone à Aix-en-Provence.

En groupe, les jeunes ont eu 72 heures non-stop pour relever un défi de taille : créer le meilleur jeu vidéo possible autour du thème « Petits mais puissants ».

Cinq jeux ont été créés par des équipes de 5 élèves de première année au fenua et 14 autres jeux par des équipes de 8 à 10 étudiants de Brassart. 10 jeux ont été retenus et envoyés à un jury composé de professeurs des deux écoles et de professionnels du jeu vidéo et de la 3D.

– PUBLICITE –

Les résultats sont finalement tombés mardi après plus d’un mois d’attente : le jeu Tupuna Chase de Kanēa décroche la 3e place. Une belle réussite pour la première promotion de l’école du fenua. « C’était les montagnes russes émotionnelles. On a travaillé toute la journée pendant 3 jours, avec seulement 3 heures de sommeil et beaucoup de doutes sur notre jeu, raconte Raihiti, l’un des membres de l’équipe qui a réalisé Tupuna Chase. C’était une belle expérience et je suis très content d’avoir vécu cette game jam. »

L’école de la créativité numérique qui a ouvert l’année dernière cherche déjà des talents pour sa deuxième promotion. La rentrée est prévue pour le mois d’août. Mais attention, les places sont limitées.

Tupuna Chase, le pitch

Tupuna Chase plonge les joueurs dans une course effrénée pour échapper au fafaru de Mamie. Votre mission ? Retrouver les 9 statuettes cachées dans le village pour ériger une barrière magique et enfin échapper à cette terrible punition culinaire. Mais attention… Mamie ne compte pas vous laisser filer aussi facilement. Elle peut compter sur vos cousins et les chiens du quartier pour vous traquer et vous forcer à avaler le terrible ma’a !