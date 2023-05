Tubuai : un avion d’Air Tahiti frappé par la foudre

Plus de peur que de mal. Alors qu’il était en phase d’approche sur Tubai, dans l’archipel des Australes, un avion de la flotte d’Air Tahiti a été frappé par la foudre. Une scène impressionnante qui n’a toutefois pas empêché l’appareil d’atterrir.

Par mesure de sécurité, le commandant de bord a immobilisé l’avion au sol et fait débarquer les passagers sur l’île, engendrant quelques perturbations pour les vols d’arrivée ce lundi de Pentecôte.

Tubuai est actuellement placée en vigilance jaune pour les orages par Météo-France Polynésie Française. Les nuages et averses devraient s’évacuer en fin de journée, annonçant un temps plus frais et de larges éclaircies pour mardi