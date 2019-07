Quand une petite fille donne un cours de ‘Ori Tahiti à Woody Woodpecker

When Ahi’a make’s the show at Universal studio Japan 😍🌸❤️ Posted by Hianau Laughlin on Thursday, July 18, 2019

Au Japon pour donner des cours de ‘ori Tahiti, Hianau Laughlin a décidé d’emmener sa fille à Universal Studio, à Osaka. “A l’entrée se trouvaient deux personnages. Lorsqu’ils nous ont vu, il on regardé ma tiare Tahiti à l’oreille et là, l’un d’eux a commencé à danser un peu comme du hula. En voyons ça, j’ai demandé à ma petite de danser et ils ont été émerveillés”, nous raconte la maman.

La fille de Hianau leur a en effet donné une belle leçon de ori Tahiti. La vidéo de ce cours improvisé à Woody Woodpecker publiée le 18 juillet sur Facebook, a été partagée plus de 1200 fois et vue plus de 55 000 fois…