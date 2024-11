Le surfeur Tikanui Smith s’est fiancé à Paris

Le champion de surf a demandé en mariage Shelby Kong lors d’un dîner romantique au sommet de la Tour Eiffel à Paris. Émue par cette demande inattendue, Shelby a partagé son bonheur sur les réseaux sociaux : « J’ai dit oui à l’homme le plus incroyable de la Terre, mon monde, celui que j’ai toujours su être l’homme de ma vie, avec ou sans la bague. Nous avons traversé tellement de choses ensemble ».

« Même la plus grosse vague du monde n’est rien comparée à cette fille. C’est la fille la plus forte et la plus motivée que j’ai rencontrée. C’est la vague que je choisis pour le reste de ma vie. Jamais je n’aurais pensé que je ferai un jour une demande en mariage, mais elle a fait de moi une meilleure personne et j’ai tellement de chance de l’avoir dans ma vie » a déclaré pour sa part Tikanui Smith.

L’ancienne Miss et chanteuse Mareva Galanter, l’acteur Vincent Cassel ou encore les surfeurs Gabriel Medina, Jeremy Flores, Michel Bourez et Vahine Fierro, ont félicité le couple pour leurs fiançailles.