Le premier couple homosexuel marié en Californie renouvelle ses vœux à bord d’un vol ATN

En 2013, Kris Perry et Sandy Stier était le premier couple de même sexe à se marier en Californie. Et pour célébrer leurs dix ans de mariage, ce week-end, elles ont renouvelé leurs vœux à 11 000 mètres d’altitude à bord d’un vol de Air Tahiti Nui faisant la liaison Los Angeles/ Faa’a, rapporte le site Travel and Leisure. Cette cérémonie a été présidée par le chef de cabine de la compagnie locale.