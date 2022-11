Jason Momoa en tihere sur le plateau de Jimmy Kimmel

L’acteur américain originaire de Hawaii fait une nouvelle fois le buzz. Jason Momoa (Joseph Jason Namakaeha Momoa de son vrai nom), s’est déshabillé sur le plateau du show télévisié Jimmy Kimmel Live!

Invité à l’occasion de la sortie de La Petite Nemo et le Monde des rêves, Jason Momoa a dévoilé son tihere, vêtement traditionnel. La star avait déjà diffusé des photos de lui à la pêche portant un tihere.

Une démonstration qui lui a permi de faire la promotion de sa prochaine série… Jason Momoa est le créateur, scénariste, réalisateur, producteur et acteur de Chief of War qui sortira prochainement sur AppleTV+ “Ça se passe à la fin du XVIIIe siècle à Hawaii. C’est ce que je porte tous les jours et je me préparais simplement pour le rôle, car j’aime bien rentrer dans mon personnage“, a-t-il expliqué.