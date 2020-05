Éliminé de Koh-Lanta, Teheiura appelle ses fans à ne pas s’en prendre à ses coéquipiers

L’aventure Koh-Lanta s’est terminée ce 1er mai pour notre ‘aito Teheiura, au terme d’un épisode qui restera probablement dans les annales. En effet, Teheiura et Charlotte ont vu leur flambeau s’éteindre suite à la règle des destins liés, alors qu’ils avaient chacun un collier d’immunité en leur possession.

Mais qu’à cela ne tienne, « j’ai fait une belle aventure encore une fois et je ne garde que le positif de toutes mes aventures et c’est aussi ce que je veux que vous gardiez et véhiculiez autour de vous », a confié le ‘aito dans une vidéo postée sur sa page Facebook, après avoir remercié tous ceux qui le soutiennent et le suivent.

A ceux-là, il a également rappelé que « Koh-Lanta est une aventure exceptionnelle, mais c’est aussi un jeu avec des éliminations et j’ai accepté les règles, ça fait partie de Koh-Lanta. Alors je vous demande, s’il vous plaît, de ne pas vous en prendre à mes coéquipiers d’aventure car je ne tolère pas les insultes et encore moins les menaces. »