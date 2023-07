Teheiura dans un clip de prévention insolite contre les incendies en métropole

Dans cette vidéo, on voit Teheiura s’installer en pleine nature et se préparer à camper. Il allume un feu et s’endort à côté. On voit aussi une femme jetant un megot de cigarette dans la nature. Le message qui suit, écrit en grosses lettres et sans détours : « Ce geste qui fait de vous un gros con ». Teheiura prend ensuite la parole pour appeler la population au respect de l’environnement.

Partagée plus de 600 fois depuis le 13 juillet, la vidéo a attiré l’attention des médias. Une initiative insolite qui, on l’espère, aura l’effet escompté.

Originaire de Tahaa, Teheiura est installé en métropole depuis de nombreuses années. Connu pour avoir participé à plusieurs éditions de la téléréalité, il est également chef et a ouvert sa roulotte, Le Manatoa.