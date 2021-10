Danse avec les Stars : Vaimalama remporte son duel face à Jean-Baptise Maunier

L’ex Miss France a présenté un Quickstep sur le titre These boots are made for walking de The Supremes.

Le Quickstep est une danse qui demande beaucoup d’énergie, de dynamisme et de la légèreté. Le tout dans un cadre. Pas simple. Mais pari réussi pour Vaimalama.

Pour Chris Marques, Vai et son partenaire ont “vraiment vraiment assuré. C’est effectivement une chorégraphie ambitieuse. Ça saute, ça vole, ça glisse, c’est élégant”. Seul petit bémol, souligné par les quatre membres du jury : un manque d’énergie.

“Techniquement, je trouve que ça s’améliore, artistiquement donne un peu plus” lui a conseillé Denitsa Ikonomova.

“La prochaine fois qu’on te voit ici je veux te voir transcendante !” a lancé le danseur de l’Opéra de Paris François Alu. Et le public reverra bien Vaimalama.

Miss France 2019 obtient une note globale de 26 points. Jean-Baptiste Maunier et Inès Vandamme obtiennent 25 points avec un chacha sur I wanna be your lover de Prince.

Vaimalama continue l’aventure. Jean-Baptise Maunier quitte l’aventure après l’étape du face à face.