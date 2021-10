Danse avec les Stars : Vaimalama émeut le public

“Corps”, une chanson qui représente beaucoup pour Miss France 2019 : “quand je l’écoute, cette chanson m’émeut car je m’identifie beaucoup à ce qu’elle dit“, confie Vai qui revient sur son passé. “J’étais la petite […] avec un appareil dentaire et une acné conséquente”. “T’es grosse, t’es moche, t’iras pas loin”, autant de termes que la jeune femme dit avoir supporté lors de son adolescence. C’est “un combat qui est commun pour les femmes, elles subissent des jugements sur leurs corps”.

Vendredi matin, Vaimalama dévoilait déjà sur sa page Facebook quelques indices sur sa prestation dans DALS. “C’est ce soir que je me présente à vous, telle que je suis réellement. De tout mon cœur, depuis le début, j’ai forgé une armure assez solide pour me faire tenir, quoiqu’il arrive. Ce soir, on vous présentera celle que je suis quand je suis seule. […] Sans faux semblants. Sans barrière. Sans filtre”, pouvait-on lire.

Et le public n’a pas été déçu par le rumba gracieux et émouvant de Vai et Christian Millette. En larmes à la fin de sa prestation, Miss Tahiti 2018 a reçu une véritable ovation de la part des spectateurs. “Tous les traumatismes que j’ai pu vivre en tant que femme, grâce à Christian, j’ai pu me libérer de tout ça”, a lâché la tahitienne à la fin de sa danse.

(crédit photo : Danse avec les Stars / TF1)

De son côté, le jury a noté une nette amélioration depuis son premier passage dans l’émission. “Tu as fait vraiment une progression énorme depuis la dernière fois”, a salué Jean-Paul Gaultier. “C’était un corps à corps fabuleux. Bravo d’avoir incarné tellement bien cette chanson d’Yseult”. Un avis partagé par François Alu qui a notamment relevé quelques problèmes techniques au niveau des pieds : “je t’ai trouvé extrêmement délicate. […] Ca a évolué énormément”.

“Ca s’est beaucoup amélioré”, a également reconnu Chris Marques. “Tu dois être un tout petit peu plus clair sur tes intensions […] J’aimerais vraiment que tes approches au sol soient plus puissantes”, a-t-il cependant fait remarquer.

La première prestation de Vaimalama lui a ainsi valu la note totale de 23 sur 40. Une note insuffisante pour se placer en tête du classement. Les 6 points qu’elle remporte par la suite lors de la deuxième manche avec le triple saut comme figure imposée ne suffisent pas non plus à la sauver.

(crédit photo : Danse avec les stars / TF1)

En face à face avec Moussa et Jean-Baptiste Maunier, par la suite sauvé par le public, Vaimalama doit son salut aux votes de Denitsa Ikonomova, François Alu et Jean-Paul Gaultier. C’est finalement Moussa qui sort de l’émission.

Lors de son premier prime samedi dernier, Miss France 2019 s’était aussi retrouvée en face à face mais avait été sauvée par le public avec 36% des votes, devant Aurélie Pons et Lola Dubini qui avait finalement été éliminée.