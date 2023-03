6ème édition du Heiva Taure’a : 10 collèges en concours

Le Heiva Taure’a est un concours, né en 2018 à l’initiative de l’association Heiva Taure’a, sous l’égide du Conservatoire Artistique de la Polynésie française – Te Fare Upa Rau et de la Maison de la Culture – Te Fare Tauhiti Nui. Les classes à horaires aménagés en musique et en danse appelées CHAM/CHAD ont été les destinataires privilégiés de ce projet pédagogique interdisciplinaire. Les collèges Maco Tevane, de Taravao et de Tipaerui, pilotes du Heiva Taure’a se sont renforcés. En 2023, 10 collèges ont répondu présents au Heiva Taure’a : le Collège Anne Marie Javouhey, le Collège Pomare IV, le Collège de Makemo, le Collège de Bora Bora, le Collège d’Afareaitu, le Collège de Paea, le Collège Maco Tevane, le Collège de Taravao et le CJA englobant Papara, Paea, Punaauia, Faa’a, Mahina, Papeno’o et Ha’amene. La première soirée de ce soir débute avec la traditionnelle cérémonie du Tarihi en présence des autorités du gouvernement suivie par les prestations des collèges de Anne Marie Javouhey, de Tahaa puis de Maco Tevane.

Ouverture de la soirée

Cérémonie du Tarihi

Collège Anne-Marie Javouhey

Le thème est : Te ‘aute ‘ura ‘e te ruahine o Rufau ‘Ura Tapu / L’hibiscus rouge simple et la déesse Rufau ‘Ura Tapu sur un texte extrait du livre de Charles MANU-TAHI, “La fleur polynésienne”.

Collège de Tahaa

Le collège de Taha’a se présente uniquement dans la catégorie orchestrée son thème est : Te pahu tupa‘i, le “Tamau” du Pahu évoquant les mémoires des matahiapo, témoignant d’un passé sacré à une jeunesse attentive.

Collège de Maco Tevane

La soirée se clôture avec la prestation du collège Maco Tevane sous le thème de : I vaivai a’e, i vai nā : te vai / Il était une fois, demeurant à jamais : l’eau. Que serons-nous sans eau ? Que serons-nous si les éléments de la nature se déchaînaient contre nous ? Pourquoi avons-nous tant de mal à rester à notre place ? Pourquoi ce manque de respect ? Nous les élèves de Maco Tevane, nous avons essayé avec nos partenaires de répondre à ces interrogations. Nous avons aussi mis en place des moyens pour éviter d’être de simples donneurs de leçon. Nous avons commencé chez nous, puis à l’école enfin à notre rivière. Nous savons que c’est un combat de longue haleine, mais voici le proverbe qui nous anime cette année: «Individuellement nous sommes une goutte d’eau, ensemble nous sommes un océan. »