Vidéos - Tristesse et colère durant l'hommage à Te Ara Tau

Rédaction web avec Laure Philiber

"Cette pauvre tortue a été la victime de la négligence des gouvernements successifs (...) Elle en a rapporté cette tortue de l'argent ! Et sa vahine va encore en rapporter. Et vous osez faire un grillage avec un grillage à 200 balles le mètre ? De la part de toutes les associations du fenua, je vous demande de refaire cet enclos. Pas le portillon, l'enclos total ! Je viens de discuter avec le gardien qui est effondré et qui m'a raconté qu'il avait demandé il y a pratiquement deux ans, à l'oral et malheureusement pas par écrit, la réfection du portillon. Ça n'a jamais été fait", rage Sylvia présidente de Dobhelp Tahiti et fondatrice de Fenua animalia association qui a aujourd'hui une autre présidente."Ce n'est pas faute d'avoir prévenu les services du Pays, ceux qui gèrent le site, de bien sécuriser le site puisque ce n'est pas la première fois que la tortue a été mordue. Nous sommes attristés", a déclaré le maire au micro de Tahiti Nui Télévision. "Je ne suis pas là pour pointer du doigt ce qui n'a pas été fait. Si je trouve des chiens errants dans ce jardin et qu'ils ne sont pas identifiés, nous avons déjà une délibération qui nous autorise à les attraper et à les euthanasier" Te Ara Ui a été perturbée par la disparition de son compagnon de 100 ans. Faudrait-il faire venir une nouvelle tortue ? "Quand j'étais là, on y avait déjà pensé. Une ferme, il me semble aux Antilles, donnait ses tortues. On avait fait une approche, mais c'est très difficile. Il y a des lois", explique l'ancienne directrice qui propose plutôt de faire une sculpture de Te Ara Tau.Au conseil municipal de Teva i Uta, l'idée d'un compagnon bien réel pour Te Ara Ui fait son chemin. "C'est une proposition de quelques membres du conseil municipal. Nous allons l'étudier et on verra comment la faire évoluer. Mais sauvons déjà la femelle."Aujourd'hui Te Ara Ui va mieux selon Olivier Betremieux son vétérinaire. "Elle commence à remanger. Elle est sous antibiotiques". Il faudra cependant attendre 45 jours pour que les blessures du reptile cicatrisent.