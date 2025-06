DOCUMENTAIRE – Mercredi 18 juin à 19 h 30, regardez « Les 75 ans de l’ILM – Un labo / Un artiste », un documentaire unique pour découvrir 75 ans de missions scientifiques à Tahiti.

Le 26 septembre 2024, l’Institut Louis Malardé fête ses 75 ans. C’est sur ces mots que s’ouvre le documentaire.

À travers des images d’archives et des interviews, il retrace l’histoire de l’institut et met

en lumière ses missions. Pour marquer cet anniversaire, six artistes ont été invités à interpréter, chacun à leur manière, l’univers des six laboratoires de l’ILM : six objets pour six regards.

Les 75 ans de l’ILM – Un labo / Un artiste

Mercredi 18 juin à 19 h 30