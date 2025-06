Team OPT remporte la Vodafone Channel Race à l’issue d’un duel avec Shell Va’a

L’édition 2025 de la Vodafone Channel Race a tenu toutes ses promesses, ce samedi. Les teams OPT et Shell se sont livrées à un duel serré sur quasiment la totalité du parcours pourtant long de 60 kilomètres pour la catégorie reine.

A mi-parcours, de retour de Moorea, dans une mer marquée par une petite houle de travers, team OPT pointait en tête, talonnée par l’équipe au coquillage qui est parvenue à revenir progressivement dans le sillage de son adversaire.

Après 3 heures de course, les deux équipages sont arrivés au coude-à-coude à l’entrée de la passe de Taapuna, à Punaauia, pour le dernier tronçon. Une bataille qui s’est prolongée dans le lagon où les rameurs des deux équipes ont continué à faire jeu égal.

A 30 minutes de l’arrivée, dans la rade de Papeete, les rameurs ont encore accéléré la cadence, OPT parvenant, cette fois, à prendre l’avantage de quelques mètres, avant de creuser définitivement l’écart.

Les Postiers ont franchi la ligne d’arrivée en tête avec un chrono de 4 heures, 27 minutes et 32 secondes. C’est la première fois qu’ils remportent l’épreuve.

« On est très content d’avoir la victoire. On a été à l’aise tout le temps. On attendait le bon moment pour balancer la machine », s’est félicité le capitaine des vainqueurs, Temoana Taputu.

Shell a pris la deuxième place, avec un peu moins d’une minute de retard. « On est quand même satisfait », a indiqué le coach de l’équipe, David Tepava, « on voulait du combat et du suspens. C’est ce qui s’est passé ».

La bataille a aussi fait rage pour le 3ᵉ place entre Enviropol et To’a Amok de Bora Bora. C’est finalement l’équipage du club de « Perle du Pacifique » qui s’est emparé de la 3ᵉ marche du podium.

Chez les femmes, les rameuses de la team Ihilani Va’a se sont imposées sur le parcours de 34 kilomètres en 2 heures et 52 minutes devant les Californiennes du Dana Outrigger Canoe Club, suivies de Teva.

« On s’entraîne depuis le début de l’année. Ce n’est que du bonheur de remporter cette première place. Il ne faisait pas trop chaud. On était bien, à l’aise », a indiqué à l’arrivée la capitaine d’Ihilani Vaa, Vaimiti Maoni.