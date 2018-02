Vidéos - Miss Dragon à Miss Chinese international : "Je pense qu'on a marqué Hong Kong"

La belle ne reviendra pas immédiatement à Tahiti. Elle reste à Hong Kong jusqu'au 7 février. "On reste ici parce qu'ils (TVB, chaîne de télévision, NDLR) vont nous tester. Ils appellent ça un screen test. Ils vont voir s'ils aimeraient nous prendre plus tard pour travailler avec eux. Le test va se passer lundi. On verra bien. Peut-être qu'ils vont nous faire des offres. Ou peut-être pas."



Miss Dragon a hâte de retrouver son fenua. Et elle lance un appel à la communauté chinoise de Polynésie. "L'élection de Miss Dragon aura lieu dans quelques mois. On est déjà à la recherche de nouvelles candidates. Je vous conseille à toutes de participer. C'est quelque chose d'extraordinaire. Miss Dragon, c'est un moyen de rencontrer d'autres personnes, de grandir, d'avoir plus confiance en soi. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. En plus si vous gagnez Miss Dragon vous pourrez venir ici à Hong Kong et rencontrer des filles venant de partout dans le monde. Cette aventure pour moi, c'était juste génial parce que tout le monde était dans la même position et voulait juste s'amuser."