Vidéo - Miss France 2019 : le message de Kelly Slater à Miss Tahiti

Les people montrent un à un leur soutien à notre Miss Tahiti dans l'aventure Miss France. Ce vendredi c'est le surfeur Kelly Slater qui envoie un message à Vaimalama Chaves : "Vaimalama, ia ora na, c'est Kelly Slater de Floride. Je voudrai te souhaiter le meilleur pour le concours Miss France. Tu représentes Tahiti, une belle île que j'aime et qui me manque. J'espère que tu vas gagner."



Jeudi on découvrait également un message du chanteur Tom Frager et une dédicace de Paul Marciano, co-fondateur de Guess et époux de Mareva Georges, ancienne Miss Tahiti et Miss France. En commentaire d'une photo de Vaimalama en maillot de bain, il écrit : "Miss Tahiti participe au concours Miss France la semaine prochaine à Lille. Je crois fermement qu'elle peut battre les autres participantes."