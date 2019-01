Succès pour la 2e Nuit de la lecture à Tahiti

Rédaction web avec Naea Bennett

Chasse au trésor ou encore spectacle d’ombres et lumières... Au total 14 ateliers ont animé la 2édition de la Nuit de la lecture à la Maison de la culture. Cette année le thème choisi était : "le rêve perdu", un thème qui pousse à l’aventure et à la découverte d’histoires qui peuvent être lues, mais également partagées de différentes manières. "On n'est pas dans le livre objet, mais dans l'histoire qui se cache à l'intérieur donc kamishibaï, chuchoteur, théâtre d'ombres chinoises, projections d'images, peinture...", explique Sophie Baptendier, présidente de l’association Polynélivre.Découvrir des histoires, des us et coutumes et tout cela en famille, le public présent en redemande, fort de son succès, cette nuit de la lecture a du parfois s’adapter pour satisfaire le plus grand nombre. Mireille Cameschi du planétarium l'a constaté : "C'est full (...) On a été obligés de rajouter des séances en plus."Pour Sébastien Klein, un papa venu participer à l'événement, "C'est l'occasion de faire une sortie, être avec la famille (...) C'est la possibilité de découvrir des arts comme les ombres chinoises (...) Découvrir plein de choses comme ça c'est génial."L’université de Polynésie française a également organisé sa Nuit de la lecture comme près de 4000 autres organismes à travers le monde. L'événement est international.