Koh-Lanta : Le plus grand coup de bluff du jeu

DIVERTISSEMENT – Mardi 3 juin à 19 h 30, retrouvez Denis Brogniart et les aventuriers de Koh-Lanta, dans « La revanche des 4 terres » !

Dans ce 14ème épisode, l’aventure atteint un tournant décisif. Après l’élimination de Maxime lors de l’épreuve de casse-tête, les sept derniers aventuriers doivent redoubler de stratégie pour espérer se rapprocher de la finale.

Une alliance inattendue entre les régions du Nord et du Sud se forme, bouleversant l’équilibre établi face aux équipes de l’Est et de l’Ouest. Les tensions montent, et chaque décision peut désormais avoir des conséquences irréversibles.

Mais l’épisode réserve surtout un moment inédit dans l’histoire de Koh-Lanta : un coup de bluff magistral, salué par Denis Brogniart comme « le plus grand de toute l’histoire du jeu ». Ce retournement de situation spectaculaire redistribue les cartes et déstabilise même les stratèges les plus aguerris.

Qui saura tirer son épingle du jeu dans ce climat de méfiance et de surprises ? Quel aventurier parviendra à conserver sa place malgré les manœuvres adverses ?

Ne manquez pas cet épisode exceptionnel, où la stratégie atteint son paroxysme et où chaque choix peut bouleverser le cours de l’aventure.

Koh-Lanta : la revanche des 4 terres

Tous les mardis à partir de 19 h 30