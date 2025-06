Damages : 2 nouveaux épisodes de votre série

SÉRIE – Mercredi 4 juin à 20 h 00, regardez votre série avec Rose Byrne, Glenn Close, Ryan Philippe.

Les deux prochains épisodes



L’envers du décor

Si elle veut en savoir plus sur la fameuse soirée de Thanksgiving, Patty Hewes sait qu’elle doit tenter le tout pour le tout. Elle se met en tête d’approcher Carole Tobin à l’insu de sa famille. Ce petit jeu, qui pourrait lui coûter cher, lui sera-t-il profitable ? De son côté, Arthur Frobisher est plus que jamais déterminé à réussir dans le cinéma. La production de son premier film semble en bonne voie. Avec habileté, il met sur pied une rencontre entre les producteurs de son film et Patty. Parallèlement, la jeune Carrie est arrêtée pour détention de drogue. Pour sa soeur Ellen, c’est un choc, et une déception.

Mensonges et trahisons

Les victimes de Louis Tobin tentent d’imposer au juge Reilly que Patty Hewes soit dessaisie du dossier qu’il lui a confié. Mise sous pression par Reilly, Patty dispose d’une semaine pour présenter des éléments concrets et notamment pour parvenir à mettre la main sur l’argent détourné. Ellen découvre que sa sœur lui ment.

Saluée par les critiques, la série a reçu 4 prix et 28 nominations dont le Golden Globes en 2008 de la Meilleure actrice dans une série dramatique et les Emmy Awards en 2008 et 2009 de la Meilleure actrice dans une série dramatique pour Glenn Close.

Damages – Saison 3

Mercredi 28 mai à 20 h 35