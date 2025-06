Ciné Nui : Stitch la « Ballerina »

100% FENUA – Mardi 3 juin à 19 h 00, retrouvez Ramzy Malouki pour un nouveau numéro de CINÉ NUI.

Cette semaine, festival de tapis rouges et de stars dans Ciné Nui ! Direction Hollywood pour les avant-premières des très attendus « Lilo et Stitch », « Ballerina » avec Ana de Armas, et « Hurry Up Tomorrow », en présence de The Weeknd et Jenna Ortega.

Et en exclusivité : un premier regard sur « Chief of War », la nouvelle série événement portée par Jason Momoa.

Présenté par Ramzy Malouki

Ciné Nui

Tous les mardis à 19 h 00