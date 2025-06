L’école 2+2 de Punaauia sensibilise ses élèves aux écosystèmes marins

C’est un plongeon en toute sécurité, dans le bleu du lagon, à la découverte des coraux. Grâce à des casques de réalité virtuelle, les élèves sont en immersion, au plus près du récif.

Cette technologie permet de projeter des images à 360 degrés et d’obtenir en même temps des informations audio, pour mieux comprendre la fragilité de cet écosystème.

Une matinée de sensibilisation était organisée ce lundi. C’est l’aboutissement d’un travail pédagogique mené tout au long de l’année scolaire. Pour Bastien Allegret, fondateur de l’association Tamari’i no te moana, l’objectif est que les enfants « mettent la tête sous l’eau pour voir ce qui se passe. Plus les élèves vont être sensibilisés, plus ils vont se rapprocher de l’écosystème marin et de l’environnement en général, et plus ils vont se sentir impliqués pour le protéger ».

– PUBLICITE –

Apprendre en s’amusant ou en dessinant des coraux : les élèves de CM1 et CM2 développent leur culture générale sur l’environnement marin et sa vulnérabilité.

L’ancienne école 2+2 bénéficiait d’une aire marine éducative à proximité. Le temps de sa reconstruction, l’établissement et l’association ont noué un partenariat avec cet hôtel, pour ramener la mer au plus près des classes. Dans cette lagune, les élèves peuvent découvrir la vie sous-marine.

« C’est complètement ouvert à l’océan, explique Hinatea Cristol, responsable commerciale au Te moana tahiti resort. On n’a pas du tout de fermeture et du coup, on a des coraux qui sont entretenus tout au long de l’année donc il y a beaucoup de choses à voir. Il y a aussi une véritable nurserie pour les poissons. »

Sensibiliser pour éveiller les consciences. L’association Tamari’i no te moana partage sa passion pour l’océan et pour que ces jeunes puissent protéger la vie sous-marine en Polynésie.