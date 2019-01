Le Pays porte plainte contre la Fédération polynésienne d'escrime

Règles de sécurité pas respectées et utilisation d’armes métalliques mettant en danger les pratiquants, opacité des comptes et doutes sur l’utilisation de subventions qui ont notamment permis l’acquisition de pistes métalliques : tels sont, selon nos informations, les griefs reprochés à la Fédération polynésienne d’escrime et à son président, Bruno Sanchez.



Après une enquête administrative et un signalement du ministère des sports, le gouvernement a d’ailleurs déposé une plainte le mois dernier auprès du procureur de la République pour mise en danger d’autrui ainsi que faux et usage de faux. Autant d’accusations que balaie d’un revers de manche Bruno Sanchez. Sur la sécurité d’abord : "On a commis aucune erreur en pratiquant l'escrime aussi bien à l'entraînement qu'en compétition. Nous ne sommes pas fous. On a tous un passé escrime dans notre fédération et on ne prend aucun risque".