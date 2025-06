Courses hippiques du 1er juin: les résultats

5 courses étaient organisées ce dimanche 1er juin. La course « galop Kanahau » avec des chevaux des Marquises a été remporté par Bueno et sa jeune jockette Mahana Roma Duchemin. Dans la catégorie « Galop C Expert » c’est la jument Keala montée par Louis Morot qui remporte la course. En « Amble attelé » c’est Waipipi Falcon et Jean-Pierre De Montluc qui arrivent premiers. Sir Mondolian et Louise Morot remportent la course « galop C expert jeunes chevaux » et Slice N’ Dice et son cavalier Chris Violet remportent celle de « galop A/B ».