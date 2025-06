Ta’ata Tumu : Vahinerii, masseuse à Moorea

100% FENUA – Vendredi 6 juin à 19 h 00, retrouvez un nouveau numéro de Ta’ata Tumu.

Dans ce nouvel épisode de Ta’ata Tumu, partez à la rencontre de Vahinerii, une passionnée de bien-être installée à Moorea. Dans le cadre chaleureux de son petit salon, cette demi-Polynésienne, demi-Française, nous ouvre les portes de son univers. Revenue sur le Fenua depuis près de sept ans, elle a choisi, il y a trois ans, de faire de sa passion son métier.

Masseuse professionnelle, Vahinerii a étudié diverses techniques venues d’Inde et du Pacifique, du ho’oponopono au taurumi, dans le but de maîtriser un maximum de savoir-faire traditionnels. Son objectif : soulager, apaiser, reconnecter ceux et celles qui poussent la porte de son espace de soin.

Elle nous confie son parcours, ses inspirations et sa vision du bien-être, dans une interview empreinte de douceur et de sincérité.

Reportage André Vohi

