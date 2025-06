Te Tau : Hiriatiauira Aro Thirion – Te Fare Turuuta’a

100% FENUA – Vendredi 6 juin à 17 h 30, Moerii lance une toute nouvelle série d’émissions consacrée à Hiriatiauira ARO THIRION.

Cette semaine, dans la dernière partie de son témoignage, Hiri nous raconte un tournant inattendu de sa vie : son entrée dans l’administration, en 1969.

À l’époque, elle remplace une employée en congé maternité au service des finances, pour une durée de six mois. Sérieuse et investie, elle est rapidement remarquée par Monsieur Jean PERES, chef de service, qui lui propose ensuite un poste à la CPS.

Hiri découvre alors le monde du travail administratif et se souvient de la « mécanographe », une machine impressionnante utilisée à l’époque. Dix ans plus tard, elle évolue et devient assistante sociale, un poste qu’elle occupera jusqu’à sa retraite.

En dehors du travail, Hiri se passionne aussi pour la nature : elle aime s’occuper des animaux abandonnés et cultiver les plantes.

Un témoignage inspirant et authentique à découvrir dans votre émission Te Tau, sur TNTV.

Te Tau

Tous les vendredis à 17h30