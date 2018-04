La CTSP-FO convoque ses membres pour élire son secrétaire général

Rédaction web

Rien ne va plus à la CSTP-FO. Depuis la prise de position politique du secrétaire général du syndicat, Angélo Frébault, en faveur du Tahoeraa et de son inscription sur la liste du parti pour les élections territoriales, une partie des membres souhaite sa démission . Dans un communiqué envoyé aux rédactions ce mercredi, certains membres expliquent :« Il a donc trahi et mis à mal les fondamentaux du syndicalisme polynésien dans son ensemble et a plus particulièrement manqué de respect, d’une part, envers l’ensemble des membres dirigeants, des membres adhérents et des membres sympathisants de la confédération syndicale CSTP-FO et d’autre part, envers la philosophie syndicale que notre confédération a toujours prônée […] »Jean-Paul Urima, secrétaire général du syndicat Force revendicatrice des agents de l’administration du pays, affilié à la CSTP-FO, annonce qu’une réunion doit se tenir le jeudi 19 avril. Le but : l’élection du secrétaire général par intérim du syndicat. Ce dernier aura la charge d’organiser dans les trois mois le congrès de la CSTO-FO. Ce même congrès permettra de désigner le nouveau secrétaire général.