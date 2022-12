Un nouveau record pour EDT en matière d’énergie

Dans la semaine du 12 au 18 décembre, les compteurs affichaient 7,04 GWh (gigawattheure) tandis que l’ancien record de 6,9 GWH, datait de janvier 2019. Marama Nui assure actuellement près de 30 % des besoins électriques de l’île de Tahiti avec une énergie renouvelable.



La forte pluviométrie de ces derniers temps a concouru au résultat actuel. Puis la mise en service de Putu Uira, le générateur qui permet des économies d’énergie et le fonctionnement à puissance réduite de la Punaruu ont également laissé plus de place à l’hydroélectricité. Rappelons que cette électricité est produite à partir de l’énergie de l’eau (rivières, chutes d’eau…). Afin d’appuyer la transition énergétique du gouvernement, les équipes de Marama Nui et d’EDT souhaitent apporter des améliorations sur leur réseau en 2023.

Un autre record est à noter : le taux de pénétration d’énergie renouvelable du samedi 17 décembre a atteint 80 % sur 24 heures, dont 69 % d’hydro et 11 % de photovoltaïque.