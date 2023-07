Tahiti accueille pour la première fois le président de la Fifa

Le président Moetai Brotherson, la ministre des Sports Nahema Temarii, et le leader du Tavini Huira’atira Oscar Temaru ont saisi l’occasion de serrer la main de cet invité d’honneur à la présidence. Pour le président du Pays, Gianni Infantino est un partenaire de choix. « La Fifa représente 211 pays, dispose de ressources considérables, d’une expertise et de centres de formation », a-t-il déclaré.

Oscar Temaru a profité de l’occasion pour soumettre un dossier. « En tant que bon footballer, le maire de Faa’a a fait un petit pond pour présenter son projet de stade couvert », a plaisanté Moetai Brotherson.

Crédit : Julieh Pangaud / Tahiti Nui Télévision

Le président du Pays espère déjà que Gianni Infantino reviendra : « Nous aurons l’occasion d’en discuter davantage, car il nous a promis de revenir bientôt. Je pense que ce sera lors de cette prochaine visite. Aujourd’hui, c’était un peu bref, c’était protocolaire, c’était notre façon de l’accueillir et de lui dire de revenir ».

La journée de Gianni Infantino s’est poursuivie par l’inauguration d’un terrain de la Fédération Tahitienne de Football (FTF), dont la rénovation, d’une valeur de 85 millions de Fcfp, a été entièrement financée par la Fifa.

Également présent, Thierry Ariiotima, président de la fédération tahitienne de football en a profité pour promouvoir le futsal. Avec de plus en plus de licenciés, le fenua est en mal d’infrastructures. Générant annuellement plus de 700 milliards de Fcfp de revenus, la Fifa s’est engagée à financer prochainement un terrain indoor, sans doute à Pirae. « Nous les accompagnerons avec nos programmes de la Fifa. Nous veillerons à ce que ces jeunes, filles et garçons, aient plus d’opportunités de jouer au niveau international et de s’épanouir », a affirmé Gianni Infantino.

Le patron du Football international participera ce lundi soir à la cérémonie d’ouverture du Festival des îles. Il reprendra ensuite l’avion direction la Nouvelle-Zélande où il est attendu à l’occasion de l’ouverture de la Coupe du monde féminine de football 2023. Une compétition organisée par la Fifa qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août. 32 sélections féminines sont attendues pour cet événement.