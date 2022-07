Retour réussi pour la fête de l’orange à Punaauia

Plus de 1600 personnes ont défilé ce samedi matin à Punaauia. Les porteurs d’oranges ont ouvert le bal, suivis des associations sportives, environnementales et des quartiers, et des services techniques de la commune. Un retour en fanfare pour le plus grand plaisir des participants, comme des invités de marque.

Autai Wenceslas, président de l’association Taapuna Motors Sports, participe régulièrement depuis 2009. “L’objectif d’être ici, c’est de montrer que à Punaauia aussi ont fait du moto-cross. “

Pour le ministre de la Santé Jacques Raynal, l’événement est “une belle fête. Il faut que ça se poursuive chaque année, en espérant qu’il n’y aura plus de crise sanitaire !”

La population était au rendez-vous pour le retour de cet événement emblématique de la commune. Crédit : Tahiti Nui Télévision

Pour les spectateurs, le défilé est un véritable succès. Il impressionne même les nouveaux venus.

“C’est vraiment une réussite ! Nous avons attendu, nous avons espéré et aujourd’hui on voit que Punaauia s’est bien réveillée. Sans critique par rapport à d’autres communes qui sont un petit peu endormies, mais il faudrait faire un rappel pour eux aussi. Pour dire qu’on existe la population, qu’on a envie de voir ces choses, de se divertir”, témoigne un habitant.

Placé sous le signe des 50 ans de la commune, l’évènement est l’occasion pour la municipalité de mettre en lumière ses forces vives.

“On a notre richesse culturelle et patrimoniale, mais pour moi l’humain ça a une place importante, c’est aussi notre patrimoine. C’est pour ça qu’à l’occasion de cette fête on réunit toujours tous nos anciens, mais aussi toute notre jeunesse à travers les associations sur lesquelles on s’appuie pour accompagner notre population”, explique le tavana Simplicio Lissant.

Une délégation de Dumbéa a également été invitée aux festivités. La ville du Caillou étant jumelé avec Punaauia depuis 31 ans. “Depuis la réélection des conseils municipaux c’est la première fois qu’on se rencontre et ça fait plaisir de renouveler ces liens-là”

Un représentant de la délégation de Dumbea.

La fête de l’orange se poursuit dimanche avec la préparation et la dégustation d’un grand bougna, puis avec le Hura anani, une compétition entre groupes de danse tahitienne au parc Taapuna

Retrouvez le programme de la fête de l’orange à Punaauia en cliquant ICI