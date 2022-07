Fête de l’Orange à Punaauia : le programme

Depuis quelques années, les orangers du plateau de Tamanu sont menacés par des espèces envahissantes. Pour remédier à cela, l’association des porteurs d’oranges « Paruru i te faa no Punaruu », soutenue par la ville de Punaauia et les propriétaires fonciers, a mis en place en 2020 un rahui sur tout le fond de la vallée, pour permettre la régénérescence de cet agrume.

Durant toute cette période, les bénévoles ont mené des actions de défrichage massif des espèces envahissantes et se sont affairés à faire pousser et à replanter des orangers. Si le rahui a officiellement été levée 21 juin dernier, l’association des porteurs d’oranges poursuit son travail de lutte contre les espèces envahissantes.

Pour rappel, en 2019, ce sont plus de huit tonnes d’oranges qui ont été récoltées par les porteurs.

Après deux ans, la fête de l’orange fait son grand retour à Punaauia. Les festivités démarreront vendredi avec l’ouverture du Village des artisans dans les jardins de la mairie.

Les porteurs d’Oranges sont attendus vendredi matin au fond de la vallée de la Punaru’u aux alentours de 8 heures.

PROGRAMME

Vendredi 08 juillet à 10h00 : Ouverture du Village des artisans à la mairie



Samedi 09 juillet à 09h00 : Défilé des porteurs d’oranges et des associations de Punaauia suivi du concours des oranges à la mairie



Samedi 09 juillet de 18h00 à 21h00 : Anani Voice au parc Taapuna



Dimanche 10 juillet en matinée : Spectacles de danses, animations musicales et préparation du grand Bougna par une délégation de l’île de Lifou



Dimanche 10 juillet de 18h00 à 21h00 : Hura Anani au parc Taapuna



Lundi 11 juillet de 18h00 à 21h00 : A HEIVA ANA’E I PUNAAUIA au parc Taapuna – Groupe IA ORA TE HURA-HEIKURA NUI



Mardi 12 juillet de 18h00 à 21h00 : A HEIVA ANA’E I PUNAAUIA au parc Taapuna – Groupe FETI’A ORIHEI – TEMAEVA



Jeudi 14 juillet de 10h30 à 15h00 : Super Tau’ati



Jeudi 14 juillet à partir de 18h00 : Concert gratuit et feu d’artifice