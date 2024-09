Mort de Manoa : la gendarmerie lance un appel à témoins

La gendarmerie a lancé ce vendredi un appel à témoins. Les autorités recherchent le témoignage d’un homme et d’une femme. Ces personnes auraient circulé en scooter sur la route de ceinture et se seraient arrêtés au niveau du belvédère Tapahi à Mahina, au niveau des falaises d’orofara le 13 septembre entre 21h et 21h45.

Deux frères de 15 et 17 ans suspectés d’avoir battu à mort Manoa, 15 ans, ont été mis en examen pour meurtre aggravé et placé en détention provisoire. Le corps du garçon avait été retrouvé, lundi 16 septembre, à Orofara (Mahina).