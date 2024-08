JO 2024 – Pas de compétition en perspective ce week-end à Teahupoo

Prévu sur quatre jours, la compétition de surf a déjà duré une semaine, et elle devrait s’étendre encore la semaine prochaine. En raison des conditions météo, la compétition sera off demain samedi et très probablement dimanche également. Le spot sera en tout cas fermé samedi et des entraînements possibles dimanche. A ce stade la reprise la plus probable est prévu lundi, mais l’heure n’est pas encore connue. Tout devrait se jouer le jour même avec les demies finales et les deux finales hommes et femmes. Kauli Vaast devra battre le Péruvien Alonso Correa, pour aller chercher l’or contre le Brésilien Gabriel Medina ou l’Américain Jack Robinson.