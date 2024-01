Incendie à Heiri : 18 familles sinistrées et une trentaine de personnes relogées

Après une après-midi d’incendie ravageur à Heiri, les flammes ont été éteintes et le bilan humain dressé. Si aucune victime n’est à déplorer, 53 personnes dont 18 familles et 5 enfants sont sinistrées. La ministre des Solidarités et du Logement Minarii Chantal Galenon s’est rendue sur place et a déclenché une prise en charge de 31 personnes, hébergées temporairement au Fare Amuira’a, où des vivres et des produits d’hygiène leur ont été distribués. Les 22 personnes restantes ont été relogées dans leurs familles.

« À l’exception de quelques blessures superficielles, il n’y a pour l’heure aucune hospitalisation pour brûlures à déplorer » , précise le ministère dans un communiqué. Minarii Galonon a été rejointe par Moetai Brotherson en fin d’après-midi, venu constater les dégâts.

Un agent est assigné sur site pour en assurer la sécurité, et un travailleur social recense la situation des personnes sinistrées. Tous pourront s’adresser à la mairie de Faa’a dès lundi matin.