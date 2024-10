Cétacés : les associations demandent une limitation de la vitesse des navires à 12 nœuds dans les lagons

Elle a été baptisée Sweet Girl ou encore Coco. La baleine décédée dans des conditions tragiques le 8 octobre dernier au large de Faa’a aurait été percutée par un navire. Une plainte a été déposée par l’association Mata Tohora accompagnée de Sea Shepherd France et l’enquête est en cours.

Parallèlement, une pétition a été lancée, co-signée par le docteur Michael Poole, co-fondateur du Consortium de recherche sur les baleines du Pacifique Sud, Mata Tohora et l’autre association de protection des cétacés en Polynésie, Oceania. Objectif de cette pétition : obtenir du Pays une restriction de la vitesse des navires à 12 nœuds lorsqu’ils circulent à l’intérieur du lagon.

Pour Agnes Benet, co-fondatrice de Mata Tohora, il est essentiel de travailler « en concertation avec le Pays, le port autonome donc l’État, les armateurs et les usagers de la mer sous forme de réunions de travail, avec des délais rapides, souligne-t-elle. Cela permettrait non seulement de sensibiliser et de recueillir les informations techniques pour que cela soit applicable.

L’objectif est de trouver un consensus d’une limitation de vitesse autant pour la protection des cétacés que de la manœuvrabilité des navires dans les espaces restreints comme les passes. Le facteur principal des collisions est la vitesse donc ce travail doit aboutir au plus vite ».

Ce cliché de l’œil de Sweet Girl prise par la photographe Rachel Moorea a fait le tour du monde