Alerte à la bombe à Huahine : l’aéroport évacué

Alerte à la bombe ce jeudi matin à l’aéroport de Huahine. Le personnel de l’aéroport et les passagers présents dans le bâtiment ont été évacués.

Deux avions ont été immobilisés sur le tarmac avec les passagers à bord. Après plus d’une heure, il a été décidé d’évacuer les passagers avec leurs bagages cabine.

« Nous avons décollé normalement à 8 heures de Faa’a, raconte Corinne, la passagère d’un des avions. Nous avons atterri également normalement à Huahine. On nous a demandé de rester assis. Ça a duré une dizaine de minutes. On était devant l’aéroport et c’est vrai qu’en regardant les hublots, on se rendait compte qu’il n’y avait pas d’animation. Il n’y avait personne, mais ça n’a pas plus que ça attiré l’attention des passagers. Au bout d’une dizaine de minutes, on nous a demandé de rattacher nos ceintures parce qu’il y allait avoir un déplacement de l’avion puisqu’il y avait une alerte à la bombe sur l’aéroport. Et là, ils nous ont déplacés à peu près à 50 mètres du bâtiment de l’aéroport. Et là on nous a mis carrément en bout de piste. »

L’interview d’une passagère

Corinne fait partie des passagers de l’avion immobilisé sur le tarmac

Les pompiers sont positionnés de part et d’autre de l’aéroport. Une ambulance a été mobilisée en prévention. Les gendarmes sont également sur les lieux.

Dans un communiqué, le haut-commissariat annonce que des « moyens de déminage qui sont en cours d’intervention afin de lever le doute et d’écarter la menace. »

Les autorités recommandent à la population d’éviter le secteur, d’éviter de relayer de fausses informations, mais aussi de laisser intervenir les forces de sécurité.





Plus d’infos à venir dans cet article