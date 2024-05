À Papeete, plus de parking privés pour toujours plus de demande

Ils poussent comme des champignons dans la capitale pour accueillir les dizaines de milliers de véhicules qui affluent à Papeete chaque jour. Simples à établir d’un point de vue administratif, les parking privés séduisent les propriétaires fonciers. « On fait ce qu’on veut auprès de l’urbanisme, assure Charles, propriétaire d’un parking privé. Si on veut construire un immeuble dessus, on doit bien sûr formuler une autre demande » .

Sur les 50 à 60 places de stationnement de son parking, la plupart est réservée aux clients réguliers qui paient un forfait mensuel de 19 000 francs. Seules 10 places sont disponibles pour les usagers occasionnels. À 200 francs de l’heure, l’investissement est rentable. « On essaie de garder le prix moyen, pas trop élevé, pour tous ceux qui essaient de trouver une place et travaillent autour de Papeete » , poursuit Charles.

L’augmentation du nombre de parkings privés dans l’agglomération suit celle du parc automobile en circulation à Tahiti. Mais avec une quarantaine de places en moyenne, ces parkings ne suffisent pas à répondre à la demande.

En 2022, on comptait 2530 places payantes à Papeete, parkings communaux et privés confondus.