Volley-ball : le club d’Evreux, un nouveau défi pour Katia Tetuanui

La volleyeuse a signé dans le club normand cet été. Un nouveau club, mais surtout un nouveau défi après une saison compliquée dans son ancien club en raison d’une blessure : « À Sens, j’étais blessée, donc j’ai fait une saison blanche. Là, je reviens sur le terrain. Tout se passe super bien. Je suis contente d’être à Evreux, c’est un club professionnel ». La Polynésienne de 26 ans compte aussi apporter son expérience à la jeune équipe.

C’est en 2014 que son aventure dans l’Hexagone a débuté. Sa famille au fenua, suit de très près ses performances : « Ma famille est super fière de moi et m’encourage énormément. Elle suit tous les matchs, et me fait des retours. Le volley a une place très importante pour nous ».

La jeune femme souhaite également élever son niveau de jeu pour accéder à la première division et pourquoi pas l’équipe de France : « Je garde ça en tête, si un jour ça se réalise, je fonce. Après, je préfère revenir doucement, penser au club d’abord, à ma blessure. Je ne veux pas avoir autant d’objectifs, je préfère d’abord retrouver mon niveau, et par la suite, penser à l’équipe de France ».