Vahine Fierro « très soulagée de revenir qualifiée »

Vahine Fierro est de retour au fenua après avoir décroché sa qualification sur le circuit mondial. Un objectif qu’elle tentait d’atteindre depuis plusieurs années.

« Je suis partie depuis 2 mois. C’était assez long. Il y a eu 3 pays différents : la France, le Portugal et le Brésil. Cela fait du bien d’être ici et de retrouver ma famille (…) et je suis en même temps très soulagée de revenir qualifiée », a déclaré la jeune surfeuse de Huahine.

Celle-ci dit avoir « pris des vacances » après avoir décroché son ticket sur le CT et ne pas avoir « touché une planche » : « J’étais très fatiguée. Je pense que toutes les émotions de cette année sont redescendues, mais aussi celles des années précédentes ».

Car Vahine Fierro a vécu une saison « remplie de magnifiques expériences comme gagner » son « premier CT à Teahupo’o », un sentiment « vraiment spécial », une victoire qu’elle « gardera à tout jamais » dans son « cœur ».

Mais l’année a aussi été marquée par sa désillusion aux Jeux Olympiques. « J’avais de grandes attentes envers moi-même et je n’ai pas réussi à gagner comme je voulais. J’étais très déçue, très triste (…) J’ai parlé à beaucoup de monde pour pouvoir me relever, repartir et garder le moral. J’ai réussi à me remettre dans ma bulle et à me qualifier. C’est la cerise sur le gâteau pour cette année », a-t-elle souri.

Vahine Fierro a retrouvé ses proches, jeudi soir à l’aéroport. (Crédit: TNTV)

Vahine Fierro entend désormais passer les 2 prochaines semaines chez elle, à Huahine, pour se ressourcer car « le tour du CT est très chargé ». La première épreuve de la saison se déroulera au mois de janvier sur le mythique spot de Pipeline.

« Je partirai un peu plus tôt à Hawaii pour m’entraîner, essayer mes planches et voir quelques sponsors », a-t-elle indiqué tout en annonçant que son lycra officiel arborerait les drapeaux polynésien et français.

Vahine Fierro a également tenu à rendre hommage à Michel Bourez, qui lui « a toujours mis des étoiles dans les yeux », ainsi qu’à Vetea David, « les deux seuls Tahitiens à s’être qualifiés » sur le tour avant elle.

« J’ai toujours admiré leur travail. Ces dernières années, Michel m’a toujours envoyé des messages. Il était là, motivant et très positif. Il sait trouver les bons mots », a-t-elle conclu.