Tikanui Smith témoigne de sa descente aux enfers qui l’a menée « au bord du gouffre »

Des sportifs de renom ont, ces dernières années, évoqué publiquement leurs problèmes de santé mentale. Comme le footballeur Thierry Henry, le cycliste Mark Cavendish ou la tenniswoman Naomi Osaka. Des prises de parole pour briser un « tabou ».

Ce mardi, Tikanui Smith a, lui aussi, témoigné des difficultés qu’il a rencontrées depuis 2023 « après avoir réalisé-son-plus gros rêve en participant à la Eddie Aikau à Hawaii ». S’en sont suivis une « perte de sponsors, des problèmes financiers, et surtout, une spirale d’anxiété et de dépression ».

« En regardant en arrière et voyant aussi, toutes les fois où je suis passé à côté de la mort, tout ça m’a poussé à fuir dans l’alcool et le cannabis, pensant que ça me soulagerait, que ça m’aiderait à oublier, mais au final, ça n’a fait qu’envenimer le mal-être », écrit-il.

Le surfeur dit avoir, dans un premier temps, « refusé toute aide » car il avait « honte » de ce qu’il « était devenu ».

« Jusqu’au moment où mes pensées sont devenues tellement sombres que je ne voyais plus la sortie. Je me détruisais, je détruisais toutes mes relations, et le temps d’une nuit, je voulais que tout s’arrête, j’étais au bord du gouffre », témoigne-t-il. Un moment très difficile qui a aussi fait office de « dclic ».

Sa compagne et son frère l’ont alors poussé à aller se ressourcer, chez lui, à Tikehau où il a pu « respirer à nouveau ». De retour à Tahiti, il a décidé de consulter des professionnels de santé : médecin du sport, psychologue, hypnotiseur, masseur et thérapeute.

« C’était super dur, mais petit à petit, j’ai commencé à voir la lumière au bout de ce tunnel sombre. Et plusieurs mois ont travaillé sur mon bien-être, je suis sorti de ce tunnel, j’ai découvert l’importance d’accepter de se faire aider », dit-il.

Depuis, Tikanui Smith a lancé une activité de prestataire touristique, et s’est aussi lancé « dans un projet documentaire sur l’anxiété » : « Mon objectif (…) est d’offrir des outils à ceux qui traversent des périodes sombres (…) Si je pouvais aider ne serait-ce qu’une seule personne, ce serait une victoire (…) Ce projet a également été une forme de thérapie pour moi ».

Tikanui Smith explique aussi s’être « réconcilié avec le surf ». « Je suis revenu à la base de ce sport, à sa véritable essence : une passion, un mode de vie, une thérapie. Je gagne un prix avec une vague à Teahupo’o, je signe un nouveau contrat de sponsoring, des nouveaux projets se concrétisent », souligne-t-il.

Mais il précise que « l’un des plus grands moments de cette année » a été la demande en mariage de sa compagne Shelby.

Aujourd’hui, l’athlète assure se porter bien mieux. « 2025 commence avec de nouveaux objectifs dans ma vie privée et professionnelle et cette fois, ce sera uniquement pour mon plaisir, avec un mental et un physique plus solides que jamais », écrit-il.

Et de conclure : « Je continue de travailler sur ma stabilité, et il me reste encore beaucoup à accomplir. Mais aujourd’hui, j’ai le courage de vous partager ce parcours. La transformation n’est pas facile, et je suis prêt à accepter les critiques des gens qui ne comprendront pas, parce que je sais d’où je viens et tout ce que j’ai traversé (…) La vraie victoire, c’est d’être en paix avec soi-même ». Chapeau !