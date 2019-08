Tahiti, championne du monde de va’a marathon

Nos aito rament sur leurs dernières courses aujourd’hui, lors des championnats du monde de va’a marathon en Australie.

En V1 master femmes 40, c’est Marguerite Noho épouse Temaiana qui a terminé première et a ainsi décroché une nouvelle médaille d’or pour Tahiti.

Du côté de la V6 Open hommes, la médaille d’or revient à Shell Va’a qui a remporté la course avec plus de trois minutes d’avance sur Hawaii suivie de la Nouvelle-Zélande.

Avec ses désormais 11 médailles d’or (4 médailles d’argent et 3 médailles de bronze), Tahiti s’assure sa victoire et conserve ainsi son titre de champion du monde de va’a marathon. En effet, il n’est désormais plus possible d’être rattrapé par l’Australie qui totalise huit médailles d’or puisqu’il ne reste plus qu’une course, la V1 master hommes 50, qui est actuellement en train de se dérouler.