Surf : rebelote pour Kavei Pierson, gagnant du Barton Lynch Challenge 2024

Le surf polynésien a de beaux jours devant lui. Deux ans après sa première victoire, Kavei Pierson, fils de l’ancien champion Steven, a remporté le Bl Blast Off Video Challenge organisé par Barton Lynch et Go Pro, dans la catégorie des 10 ans et moins. Sa vidéo a reçu les louanges de la légende du surf de gros Ross Clark Jones, membre du jury cette année. Un beau cadeau pour le garçon qui vient justement de souffler ses 10 bougies.

Barrels, air reverse, cut back… Les progrès incontestables de Kavei ont été salués par le surfeur australien de 61 ans, vainqueur du World Championship Tour en 1988. « On est arrivés à deux finalistes, Taylor Bartlett et Kavei, c’était vraiment dur de choisir, mais Kavei gagne. Les vidéos sont folles, c’est dingue » , a-t-il salué.

Pas étonnant étant donné le temps que passent le gamin et son frère Naiki (2e dans la catégorie des 8 ans) à l’eau. Joint par téléphone, Steven Pierson a répondu…depuis un spot de la Presqu’île, où il emmène régulièrement les jeunes champions tahitiens. « Je suis fier de lui (…) il gagne cette catégorie-là principalement avec ses manœuvres innovantes, ces manœuvres aériennes qu’il rentre depuis 2-3 mois. Il a un répertoire assez varié, observe-t-il. C’est une satisfaction pour tout le travail accompli. Ce que je trouve beau, c’est que mes petits vont à l’école, ils n’ont pas le temps d’entraînement que certains enfants ont » .

Parmi les autres participants, on retrouve Liam Sham Koua, 2e dans la catégorie des 12 ans, lui aussi grand espoir du surf local. « On a un vivier de malade, confie Steven. Il y a un projet héritage de la Fédération Tahitienne de surf qui est mis en place. Jérémie Flores a sélectionné des petits, il a vu qu’il fallait que la France apporte du budget pour ce panier-là, de les former en vue JO dans 8 ans » .

De là à imaginer un Polynésien succéder à Kauli Vaast, il n’y a qu’un pas.